наверх
04.07.201720:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В МИД внедрят сверхсовременные системы киберзащиты - глава СБУ

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (101)

    (обновлено: )23
    По словам Грицака, техническое оборудование и программное обеспечение, предназначенные для киберзащиты от хакерских атак украинских компьютерных сетей, уже находятся в Украине.
    Компьютерная плата. Компьютер
    AFP 2014 JONATHAN NACKSTRAND

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что МИД Украины станет первым ведомством, где будут внедрены сверхсовременные системы киберзащиты в рамках помощи со стороны НАТО.

    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/nataly.zaika.5
    Вирус (почти) вынес смертельный приговор украинскому фондовому рынку

    По его словам, с помощью трастового фонда НАТО техническое оборудование и программное обеспечение, предназначенные для киберзащиты от хакерских атак украинских компьютерных сетей, уже находятся в Украине и проходят интеграцию в общую инфраструктуру национальной системы кибернетической безопасности.

    "Мы завершили первый этап реализации программы трастового фонда НАТО и содействия Украине в сфере киберзащиты. Результатом совместной работы украинских экспертов и экспертов НАТО стало создание в СБУ и государственной службе специальной связи и защиты информации ситуационных центров реагирования на инциденты, которые позволят обеспечить анализ киберрисков на объектах энергетической инфраструктуры и принимать неотложные меры реагирования", — сказал Грицак, информирует УНИАН.

    Первым объектом, на котором построят систему киберзащиты, будет министерство иностранных дел.

    Также глава СБУ добавил, что первый транш трастового фонда НАТО предусматривает выделение 1 миллиона евро, и за эти средства будет закуплено оборудование и программное обеспечение для киберзащиты, а также будут профинансированы тренинги для украинских специалистов по кибербезопасности.

    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    "ПриватБанк"
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство