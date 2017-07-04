В МИД внедрят сверхсовременные системы киберзащиты - глава СБУ

AFP 2014 JONATHAN NACKSTRAND

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что МИД Украины станет первым ведомством, где будут внедрены сверхсовременные системы киберзащиты в рамках помощи со стороны НАТО.

По его словам, с помощью трастового фонда НАТО техническое оборудование и программное обеспечение, предназначенные для киберзащиты от хакерских атак украинских компьютерных сетей, уже находятся в Украине и проходят интеграцию в общую инфраструктуру национальной системы кибернетической безопасности.

"Мы завершили первый этап реализации программы трастового фонда НАТО и содействия Украине в сфере киберзащиты. Результатом совместной работы украинских экспертов и экспертов НАТО стало создание в СБУ и государственной службе специальной связи и защиты информации ситуационных центров реагирования на инциденты, которые позволят обеспечить анализ киберрисков на объектах энергетической инфраструктуры и принимать неотложные меры реагирования", — сказал Грицак, информирует УНИАН.

Первым объектом, на котором построят систему киберзащиты, будет министерство иностранных дел.

Также глава СБУ добавил, что первый транш трастового фонда НАТО предусматривает выделение 1 миллиона евро, и за эти средства будет закуплено оборудование и программное обеспечение для киберзащиты, а также будут профинансированы тренинги для украинских специалистов по кибербезопасности.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.