Глава СБУ назвал истинную цель кибератаки на Украину

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, у кибератаки на компьютерные сети в Украине были совсем иные цели, чем заработать на разблокировании компьютеров, заблокированных их вирусом.

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Он в частности прокомментировал расследование кибератаки: "Мы начали собирать доказательную базу и эффективно взаимодействовать со спецслужбами многих стран, в частности государств — участников НАТО".

"Первые общие результаты дают нам понимание того, что произошло. К сожалению, я не могу сказать, что очень хочется сказать, но даже во время неформального общения с нашими партнерами (с НАТО — ред.) мы приходим к одному и тому же выводу: для организации такой мощной хакерской атаки были задействованы значительные силы. А цель была скрыта под якобы вымогательством средств в 300 долларов. И по предварительным данным, было собрано "аж" 12 тысяч долларов. К организации этой атаки причастны хакерские группировки, которые в свое время атаковали украинские энергетические предприятия и финансовые учреждения с помощью вирусов, в том числе и "Блэк энерджи". На самом деле, целью хакерской атаки была дестабилизация ситуации внутри нашей страны. Далее додумайте сами", — сказал Грицак.

По его словам, в СБУ эту хакерскую атаку расценивают в цепи, которая была до этого: "Все это было направлено на дестабилизацию внутри нашего государства".

Напомним, глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Об ограничении при оказании ряда услуг из-за хакерских атак заявил и ряд украинских банков.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.