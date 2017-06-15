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    Гройсман выступил против введения всеобщего декларирования доходов

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    По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство не поддерживаем идею появления всеобщего декларирования доходов и расходов граждан.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не планирует вводить всеобщее декларирование доходов и расходов граждан.

    Портфели. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
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    Накануне правительство Украины приняло бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы. Согласно презентации Министерства финансов, которая обнародована на странице ведомства в Facebook, бюджетная политика предусматривает "введение общего декларирования доходов и расходов физических лиц и налогового контроля с использование непрямых методов в соответствии с доходами и расходами граждан".

    "Мы не поддерживаем. Эта система вводиться не будет", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства в четверг.

    В 2016 году в Украине была введена система электронного декларирования активов чиновников. На сегодняшний день в стране действует добровольное декларирование доходов граждан.

    Глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко ранее предложил принять закон о "нулевой декларации". Идея введения обязательной подачи так называемой "нулевой декларации" заключается в легализации активов, с которых не уплачены налоги, и уплаты сравнительно небольшого налога. "Нулевая декларация" послужит точкой отсчета для того, чтобы фискальные органы могли вести дальнейший контроль над ежегодными доходами, а главное — над расходами граждан. Контроль расходов планируется ввести на следующий год после подачи "нулевой декларации".

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