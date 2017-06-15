Гройсман выступил против введения всеобщего декларирования доходов

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не планирует вводить всеобщее декларирование доходов и расходов граждан.

Накануне правительство Украины приняло бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы. Согласно презентации Министерства финансов, которая обнародована на странице ведомства в Facebook, бюджетная политика предусматривает "введение общего декларирования доходов и расходов физических лиц и налогового контроля с использование непрямых методов в соответствии с доходами и расходами граждан".

"Мы не поддерживаем. Эта система вводиться не будет", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства в четверг.

В 2016 году в Украине была введена система электронного декларирования активов чиновников. На сегодняшний день в стране действует добровольное декларирование доходов граждан.

Глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко ранее предложил принять закон о "нулевой декларации". Идея введения обязательной подачи так называемой "нулевой декларации" заключается в легализации активов, с которых не уплачены налоги, и уплаты сравнительно небольшого налога. "Нулевая декларация" послужит точкой отсчета для того, чтобы фискальные органы могли вести дальнейший контроль над ежегодными доходами, а главное — над расходами граждан. Контроль расходов планируется ввести на следующий год после подачи "нулевой декларации".