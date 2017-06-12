СМИ сообщили о 2% сборе на технику для поддержки музыкантов

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В Украине три года как действует сбор на технику, о котором до сих пор мало кому было известно. 2% с покупки каждого легального смартфона, ноутбука, телевизора и других устройств идут на поддержку музыкантов — исполнителей и композиторов, написал в Facebook бывший IT-директор "ПриватБанка" Дмитрий Дубилет.

"В Украине есть две организации (т.н. организации коллективного управления — ОКУ), которые должны собирать и затем распределять эти деньги, попутно оставляя себе процент на административные расходы. Но никакой публичной отчетности эти ОКУ не ведут. Еще более странно то, что не понятен принцип, по которому эти деньги распределяются. Одна ОКУ говорит, что распределяет деньги по статистике YouTube. Вторая до последнего времени использовала статистику запросов в Яндексе…", — пишет Дубилет.

Более того: он через знакомых поинтересовался у продюсеров Джамалы и Onuka, получали ли они что-нибудь от этих сборов. Оказалось, никто из них о нем даже не знал.

"Введение этого сбора спровоцировало судебные разбирательства с рядом импортеров (например, против "Сони Украина" и "Филлипс Украина"). А недавно на сцене появилась СБУ, которая тоже решила бороться с несознательными бизнесменами…", — отмечает бывший сотрудник "Привата".

Он отмечает, что такой сбор есть и в большинстве европейских стран.

Дубилет отметил, что сейчас организация BRDO пытается сделать прозрачной отчетность и найти вменяемые принципы распределения денег с этого налога.

Глава BRDO Алексей Гончаренко уточнил, что это не налог — а скрытый платеж и некая "узкая группа людей" о нем знала давным-давно.

"Это обычная на самом деле вещь и ничего удивительного для специалистов в этом нет. Это не сенсация, этот налог никто не скрывал, он существовал. Это не налог, на самом деле, это скрытый платеж в пользу каких-то правообладателей, которое собирало государство. Вообще это практика достаточно нормальная, если ее правильно администрировать", — говорит Гончаренко.

В свою очередь советник главы Государственной фискальной службы заявил "Стране", что поскольку этот сбор идет не в бюджет, а организациям коллективного управления, то его нельзя назвать налогом.

Кабмин еще в 2003 году во исполнение закона "Об авторском праве и смежных правах" разработал постановление, которым установил размер отчислений, уплачиваемых импортерами и производителями оборудования и носителей для печати, с помощью которых в домашних условиях можно воспроизвести произведение или выполнения.

Проценты там разные, в зависимости от купленной техники, от 0,02% за "радиоприемник с проигрывателем для CD-дисков с функцией записи на флэш-карту" и до 1,5% за "магнитофон с функцией записи".

"Этот сбор заложен в стоимость товара. Никогда импортер или производитель не будет брать на себя допрасходы, конечно, традиционно закладывается в стоимость. Поэтому да, платит покупатель. Это по логике. Как его потом расщепляют оттуда и куда его девает ОКУ, вопрос открытый", — отметил представитель ГФС.

В самом законе "Об авторском и смежных правах" указано, что размеры платежа указываются Кабмином, а центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере интеллектуальной собственности определяет, каким организациям коллективного управления он будет перечисляться.

Далее средства распределяются между организациями коллективного управления, состоящими на учете в этом центральном органе (в законе просто — Учреждение) "на основе договоров, которые уполномоченные организации заключают с всеми организациями коллективного управления".

"Импортеры перечисляют эти средства уполномоченной организации при ввозе товара на таможенную территорию Украины, а производители — в конце каждого месяца после реализации оборудования и материальных носителей", — говорится в законе.

Также в документе указано, что собранные средства распределяются между авторами, исполнителями, производителями фонограмм (видеограмм).

"Если соглашениями между организациями коллективного управления не предусмотрено иное, то эти средства распределяются в таких пропорциях: авторам — 50 процентов, исполнителям — 25 процентов и производителям фонограмм (видеограмм) — 25 процентов", — говорится в документе.

Напомним, в конце мая более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".