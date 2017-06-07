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    Киев

    Дело налоговиков: два фигуранта арестованы в зале суда

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    Дело налоговиков. Задержание в суде, 7 июня 2017
    Анатолий Матиос/Facebook

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Бывший начальник Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрей Криволапов и экс-глава Государственной налоговой службы в АР Крым Константин Циркун арестованы в зале Апелляционного суда Киева, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    "Арест в зале апелляционного суда Киева с правом внесения залога 4,8 млн грн было личное обязательство приходить к следователю)", – написал он на своей странице в Facebook о мере пресечения в отношении Криволапова.

    "Подозреваемый Циркун (…) — апелляция военных прокуроров удовлетворена апелляционным судом столицы с надеванием наручников в зале суда (арест с правом внесения залога 15 млн грн – было личное обязательство)", – добавил главный военный прокурор.

    В заключение Матиос написал, что судам осталось рассмотреть еще восемь апелляций.

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