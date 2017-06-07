Дело налоговиков: два фигуранта арестованы в зале суда

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Бывший начальник Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрей Криволапов и экс-глава Государственной налоговой службы в АР Крым Константин Циркун арестованы в зале Апелляционного суда Киева, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Арест в зале апелляционного суда Киева с правом внесения залога 4,8 млн грн было личное обязательство приходить к следователю)", – написал он на своей странице в Facebook о мере пресечения в отношении Криволапова.

"Подозреваемый Циркун (…) — апелляция военных прокуроров удовлетворена апелляционным судом столицы с надеванием наручников в зале суда (арест с правом внесения залога 15 млн грн – было личное обязательство)", – добавил главный военный прокурор.

В заключение Матиос написал, что судам осталось рассмотреть еще восемь апелляций.