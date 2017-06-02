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    Дело налоговиков. Суд арестовал экс-главу Луганской ОГА Антипова

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    Всеукраинская облава на налоговиков (34)

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    Министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал, что Александру Антипову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения 100 миллионов гривен залога.
    Экс-руководитель налоговой службы в Луганской области Александр Антипов
    Hromadske.ua

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал бывшего начальнику Главного управления Министерства доходов и сборов в Луганской области, бывшему главе Луганской ОГА Александру Антипову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения 100 миллионов гривен залога, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    Всеукраинская облава на налоговиков
    ТСН
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    Антипов был задержан утром 24 мая в ходе самой крупной совместной операции полиции и военной прокуратуры. Более двух тысяч правоохранителей тогда провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

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    "Антипову, у которого при задержании изъяли 3,8 миллиона долларов – экс-губернатору и экс-главе налоговой Луганской области, только что Печерский суд, в рамках ст.209 УПК (легализация средств, полученных преступным путём)  назначил меру пресечения — арест с возможным залогом 100 миллионов гривен. Наручники одели прямо в зале суда", – написал Аваков на своей странице в Facebook в ночь на пятницу, 2 июня.

    Он также опубликовал видео, снятое в зале суда.

    Напомним, 24 мая суд освободил Антипова из-под стражи, обязав носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и внести 15 миллионов гривен залога в течение пяти дней. В противном случае, подозреваемому должны избрать более суровую меру пресечения.

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