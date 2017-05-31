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    Скаршевский: Украина - на содержании у американских налогоплательщиков

    (обновлено: )3710
    В 2018 году США планирует сократить сумму грантов Украине в 3 раза, что вызвало панику у грантоедов-антикоррупционеров, но и сейчас Украина погрязла коррупции, включая тех же профессиональных антикоррупционеров, считает экономист Виктор Скаршевский.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook рассказал о нюансах финансирования Украины Соединенными Штатами Америки.

    "1. США напрямую не кредитует Украину.

    Внешний долг Украины перед США на 1 апреля 2017 года составляет всего 7,5 млн долларов. На фоне общего внешнего долга в размере 46 млрд долларов это мизер, который не выражается даже в процентах.

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    2. США кредитует Украину опосредовано.

    В привязке к траншам МВФ, предоставляя Украине гарантии по выпуску еврооблигаций. Так, за последние 3 года Украина 3 раза размещала еврооблигации на 3 млрд долларов под гарантии США. И 3 раза сразу же после предоставления кредитных траншей от МВФ.

    3. США предоставляет Украине гранты.

    Начиная с 1993 года Украина получила более 6 млрд долларов безвозвратной финансовой помощи. Другими словами, американские налогоплательщики "подарили" Украине 6 млрд долларов, в среднем 300 млн долларов ежегодно.

    При этом, на следующий год США планирует сократить сумму грантов в 3 раза — с 570 млн долларов до 177 млн. Мы видели как всполошились грантоеды, особенно антикоррупционеры, получающие часть из этих грантов. Мол, без этих грантов Украина погрязнет в коррупции. А сейчас Украина что ли страна не погрязшая в коррупции, включая тех же профессиональных антикоррупционеров? Хотя я не совсем понимаю, как можно финансировать антикоррупцию, при чем на средства американских налогоплательщиков.

    Сегодня, кстати, увидел рекламу на улицах Киева от Transparency International с требованием посадить бывших украинских чиновников. Интересно, гранты от американских налогоплательщиков на рекламу с требованием посадить нынешних чиновников-коррупционеров еще не выделили или это планируется уже при следующей власти?".

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