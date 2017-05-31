Скаршевский: Украина - на содержании у американских налогоплательщиков

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Экономический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook рассказал о нюансах финансирования Украины Соединенными Штатами Америки.

"1. США напрямую не кредитует Украину.



Внешний долг Украины перед США на 1 апреля 2017 года составляет всего 7,5 млн долларов. На фоне общего внешнего долга в размере 46 млрд долларов это мизер, который не выражается даже в процентах. РИА Новости Украина Евгений Котенко Будущее Донбасса. США поставят Украину перед фактом - Павлив

2. США кредитует Украину опосредовано.



В привязке к траншам МВФ, предоставляя Украине гарантии по выпуску еврооблигаций. Так, за последние 3 года Украина 3 раза размещала еврооблигации на 3 млрд долларов под гарантии США. И 3 раза сразу же после предоставления кредитных траншей от МВФ.

3. США предоставляет Украине гранты.



Начиная с 1993 года Украина получила более 6 млрд долларов безвозвратной финансовой помощи. Другими словами, американские налогоплательщики "подарили" Украине 6 млрд долларов, в среднем 300 млн долларов ежегодно.



При этом, на следующий год США планирует сократить сумму грантов в 3 раза — с 570 млн долларов до 177 млн. Мы видели как всполошились грантоеды, особенно антикоррупционеры, получающие часть из этих грантов. Мол, без этих грантов Украина погрязнет в коррупции. А сейчас Украина что ли страна не погрязшая в коррупции, включая тех же профессиональных антикоррупционеров? Хотя я не совсем понимаю, как можно финансировать антикоррупцию, при чем на средства американских налогоплательщиков.

Сегодня, кстати, увидел рекламу на улицах Киева от Transparency International с требованием посадить бывших украинских чиновников. Интересно, гранты от американских налогоплательщиков на рекламу с требованием посадить нынешних чиновников-коррупционеров еще не выделили или это планируется уже при следующей власти?".

Читайте также: В США пока не понимают, как решить вопрос Украины — эксперт