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    Украина собирается импортировать норвежский газ

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    О планах по импорту газа советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский сообщил после подписания меморандума о взаимопонимании между Польшей и Данией о сотрудничестве в сфере газовой инфраструктуры.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Украина сможет наладить импорт норвежского газа через Польшу в 2022 году, сообщает советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский на своей странице в Facebook.

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    Об этом он заявил после подписания меморандума о взаимопонимании между Польшей и Данией о сотрудничестве в сфере газовой инфраструктуры для обеспечения прямых поставок газа из Норвегии в Данию и Польшу, передает "Страна".

    По словам советника главы Минэнерго, для обеспечения Украины норвежским газом через Польшу необходимо построить интерконнектор между газотранспортными системами Украины и Польши.  

    По мнению Билявского, закупка труб для строительства интерконнектора начнется осенью 2017 года.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский отметил, что, исходя из положений меморандума с Международным валютным фондом, цена на газ для украинцев вырастет до 8500 гривен за тысячу кубометров.

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