Украина собирается импортировать норвежский газ

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Украина сможет наладить импорт норвежского газа через Польшу в 2022 году, сообщает советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский на своей странице в Facebook.

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Об этом он заявил после подписания меморандума о взаимопонимании между Польшей и Данией о сотрудничестве в сфере газовой инфраструктуры для обеспечения прямых поставок газа из Норвегии в Данию и Польшу, передает "Страна".

По словам советника главы Минэнерго, для обеспечения Украины норвежским газом через Польшу необходимо построить интерконнектор между газотранспортными системами Украины и Польши.

По мнению Билявского, закупка труб для строительства интерконнектора начнется осенью 2017 года.

Скриншот с сайта Facebook

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский отметил, что, исходя из положений меморандума с Международным валютным фондом, цена на газ для украинцев вырастет до 8500 гривен за тысячу кубометров.