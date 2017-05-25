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    Суд Лондона в пятницу проведет слушания по долгу Украины перед РФ

    (обновлено: )21240
    Как сообщил представитель юридической компании, представляющей интересы РФ в суде, дополнительный слушания состоятся 26 мая и продлятся весь день.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Высокий суд Лондона в пятницу, 26 мая, проведет дополнительные слушания по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости представитель юридической компании, представляющей интересы России в суде.

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    "Слушания состоятся завтра и продлятся весь день", — сказал он, добавив, что стороны представят дополнительные аргументы по делу по требованию суда.

    Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Украина намерена 10 июня подать апелляцию на решение суда.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

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