Введение виз с РФ обернется для Украины колоссальными расходами - эксперт

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Существует ли необходимость для Украины вводить визовый режим с Россией, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Всеволод Степанюк.

"Никакой необходимости в этом нет. Самое интересное, что возможности ввести визовый режим тоже нет. Известно, что Россия занимает почти одну пятую часть суши. Представьте себе, сколько должно быть открыто консульств, визовых центров по всей территории РФ, чтобы обеспечить этот визовый режим, обеспечить открытие этих виз желающим приехать к родственникам в Украину. Это колоссальные затраты из украинского бюджета… И не надо забывать, что Россия и Украина очень тесно переплетены родственными связями, и невозможность поехать на поминки, свадьбы, день рождения — это нарушение прав человека", — заявил эксперт.

На текущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом журналистам рассказали источники во фракциях БПП и "Народного фронта". На прошлой неделе нардепы из коалиции должны были провести сверку голосов, чтобы понять, хватит ли сил на эту инициативу. При этом сейчас россияне могут въезжать на территорию Украины только по заграничным паспортам, а украинцы могут ездить в Россию по внутренним.