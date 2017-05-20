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    Экономика

    НАПК проверит е-декларации до 23 мая

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (413)

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    В НАПК сообщили, что о результатах проверок е-деклараций чиновников сообщат уже после 23 мая. Проверка же деклараций завершится до будущего вторника.
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. До вторника, 23 мая, Национальне агентство по предупреждению коррупции (НАПК) собирается завершить проверку электронных деклараций чиновников 2015 года, сообщает УНН.

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    "Строк проверки должен завершиться 23 мая", — сказали в НАПК.

    В НАПК также добавили, что о результатах проверок е-деклараций чиновников сообщат уже после 23 мая.

    Как сообщалось ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует от субъектов декларирования изменить электронные адреса российских доменов в реестре деклараций. Требование в НАПК объяснили указом президента от 15 мая, которым, в частности, блокируются российские почтовые сервисы.

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