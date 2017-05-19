НАПК требует от е-декларантов сменить российскую почту

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует от субъектов декларирования изменить электронные адреса российских доменов в реестре деклараций. Требование в НАПК объяснили указом президента от 15 мая, которым, в частности, блокируются российские почтовые сервисы.

"Просим безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов (например: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц на созданные на украинских серверах (например: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com)", — говорится в заявлении агентства.

В НАПК также предоставили подробную инструкцию процесса перерегистрации, добавив, что что для изменения электронного адреса в личном кабинете в реестре деклараций получение нового ключа цифровой электронной подписи не требуется.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".