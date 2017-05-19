Минэнерго призывает таможню конфисковать уголь из Донбасса

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в пятницу заявил, что попросил фискальную службу и таможню конфисковать уголь из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, который завозится незаконно.

"Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО (не подконтрольные Киеву территории Донбасса — ред.), чтобы эту продукцию конфисковали", — сказал министр в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.

В марте представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.