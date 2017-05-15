Экономика Украины выросла на 2,4% в первом квартале 2017 года

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В первом квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,4%, свидетельствуют данные Госкомстата.

"ВВП в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 0,3%, а по сравнению с первым кварталом 2016 года — увеличился на 2,4%", — говорится в сообщении.

Ранее Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%. Также аналитики фонда сохранили прогноз роста ВВП Украины на 2018 году на уровне 3,2%.

Кроме этого МВФ подтвердил свой прогноз инфляции в Украине на уровне 10% в 2017 году, на уровне 7% – в 2018 году. Но фонд улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса в текущем году до 3,6% с 3,7% ВВП (после четвертого пересмотра программы EFF), в следующем году – до 2,9% с 3% ВВП.