Во вторник Всемирный банк выделит Украине $150 млн помощи - источник

КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. Всемирный банк во вторник обсудит вопрос выделения Украине 150 миллионов долларов в рамках программы финансовой помощи.

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Ранее РИА Новости стало известно из источников, близких к группе ВБ, что обсуждение перенесено с 31 марта на 2 мая. Официальный представитель банка Мерием Грей тогда не стала комментировать причины переноса, а лишь подтвердила его. По ее словам, ожидается "более широкое обсуждение". 31 мая ВБ намеревался выделить эти деньги по ускоренной процедуре.

Однако источник РИА Новости в группе ВБ напомнил, что программа финпомощи Украине от МВФ (входит в группу) является ключевым условием продолжения финансирования по линии других международных фининститутов. Вместе с МВФ, который выделит 17,5 миллиардов долларов, в общей сложности программа составляет 40 миллиардов долларов на четыре года. Одним из крупнейших участников этой программы является Всемирный банк. В оказании помощи участвует также Европейский банк развития, а также другие международные спонсоры.

МВФ в конце марта принял решение перенести на неопределенный срок выделение Украине нового транша на 1 миллиард долларов из-за новых вводных – экономической блокады восточных регионов страны и ситуации с дочками российских банков в Украине. Спустя месяц положительное решение о выделении денег Украине все-таки было принято.

Таким образом, согласно источнику РИА Новости в группе ВБ, выделение денег Украине будет одобрено советом директоров Всемирного банка с большой вероятностью.