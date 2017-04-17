Цены на нефть снижаются

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Нефть дешевеет в первый день рабочей недели. Ожидается, что сегодняшний объем торгов будет низким из-за того, что во многих странах выходной день — Светлый понедельник.

По данным Прайма, цены на нефть в понедельник отыгрывют опубликованные в четверг данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.32 (по Киеву) стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,84% — до 55,42 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,81% — до 52,75 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают реагировать на опубликованную в четверг статистику, так как торги фьючерсами на нефть в США не проводились в пятницу в преддверии Пасхи, а также в выходные.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 13 апреля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,95%, до 847 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 407 штук, или на 92,5%. Число нефтяных буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,63%, до 683 единиц, газовых — снизилось на 3 штуки, или на 1,81%, до 162 единиц.

"Американские производители сланцевой нефти, особенно в бассейне Permian, кажется, убеждены, что могут заработать деньги при нынешних ценах (на нефть — ред.)", — приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика Citi Futures Тимоти Эванса (Timothy Evans).

Напомним, с 1 мая Россия снизит пошлину на экспорт нефти на $4,9.