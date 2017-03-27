Решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти перенесено

РИА Новости Украина – Прайм

Продление соглашения по сокращению добычи нефти по-прежнему под вопросом: многие участники встречи в Кувейте министерского комитета по мониторингу договоренностей высказались в воскресенье за пролонгацию документа, но окончательное решение все же будет приниматься в мае, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

В воскресенье 26 марта в Кувейте прошла министерская встреча по мониторингу выполнения соглашения. В мониторинговый комитет входят министры трех стран ОПЕК (Венесуэла, Кувейт, Алжир), а также двух не входящих в эту организацию (Россия и Оман). Кроме того, в заседании приняли участие генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. Приехал в Эль-Кувейт и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

На встречу в этот раз не приехал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который является одной из самых влиятельных фигур на нефтяном рынке, однако участники заседания по телефону обсудили с ним текущие вопросы.

На принятие решения в Кувейте министрам потребовалось не так много времени — несколько неформальных встреч накануне заседания и около полутора часов непосредственно на обсуждение в рамках комитета.

"Мониторинговый комитет отмечает высокий уровень выполнения обязательств и предлагает их продление на полгода", — говорится в релизе по итогам заседания комитета по мониторингу.

В частности, отмечается, что суммарно страны соглашения о сокращении добычи нефти выполнили его условия в феврале на 94% после 86% в январе. При этом комитет призвал все страны добиться 100-процентного выполнения обязательств.

Вместе с тем министры по итогам встречи попросили секретариат ОПЕК в апреле представить рекомендации по вопросу пролонгации соглашения по добыче. Иными словами, участники комитета осторожно поддержали идею продления, но оставили пути отхода.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак пояснил, что на принятие окончательного решения потребуется время, вопрос продления договоренностей будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета в мае, до этого момента будет проведена оценка ситуации.

Новак сообщил РИА Новости, что Россия удовлетворена итогами министерской встречи в Кувейте, все участники соглашения подтвердили намерение выполнить свои обязательства.

Министр отметил, что Россия намерена продолжать придерживаться соглашения, страна сокращает добычу поэтапно, и в настоящее время этот процесс движется даже быстрее, чем предусмотрено ее обязательствами: РФ в настоящее время снизила добычу нефти на 185 тысяч баррелей в сутки по сравнению со среднесуточным показателем октября 2016 года.

Новак особо подчеркнул, что страны-участницы соглашения никогда не говорили, что должны достичь какой-то цены нефти — договор о сотрудничестве заключается в том, чтобы совместными усилиями и в более короткие сроки стабилизировать ситуацию на рынке.

"Сегодняшняя ситуация на рынке находится в пределах тех целевых прогнозов, которые мы ранее обозначали", — сказал российский министр.

На переговорах в Кувейте за пролонгацию соглашения по добыче высказались такие страны, как Оман, Венесуэла, Ирак.

При этом один из участников комитета — Алжир — выступил за продление соглашения между странами ОПЕК и не ОПЕК еще на три-четыре месяца, а не на полгода. Такую позицию министр нефти и энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа опубликовал в социальной сети Facebook, не пояснив при этом мотивы такого предложения.