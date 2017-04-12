"Мы должны платить больше". Кубив пожаловался на масштабы трудовой миграции

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Правительство контролирует проблему миграции украинцев на работу в европейские страны, но для их удержания в стране нужно увеличить зарплату, заявил в среду первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив.

"Не секрет, что несколько миллионов людей выезжают на временные работы в Польшу, Словакию и дальше в европейские страны. Мы эту проблему знаем, мы ее контролируем, и я вообще предлагаю, когда мы будем готовы по трудовым ресурсам, совместно с комитетом поддержки украинской промышленности провести совместное расширенное заседание по стратегии развития и формирования кадровой политики и резерва кадров", — сказав Кубив на заседании комитета Рады по экономической политике в среду.

По его словам, необходимо увеличить зарплату для удержания людей на работе в Украине.

"Хочу сказать важную истину по кадрам: мы должны платить больше и то, что правительство подняло минимальную заработную плату до 3,2 тысячи гривен, а средняя заработная плата должна балансироваться с ближними странами Центральной Европы. Тогда мы сможем удержать людей", — сказал Кубив.

Он также отметил, что нужно упростить получение разрешений на организацию бизнеса.

"Положение сложное и критическое для нашего государства, особенно в период упрощенного безвиза. По кадрам — прежде всего надо упростить ведение бизнеса, и приоритетным должно стать упрощение получения разрешений на организацию бизнеса", — добавил Кубив.

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.

Глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько заявил, что количество нелегальных трудовых мигрантов из Украины в Евросоюзе после введения безвизового режима возрастет.