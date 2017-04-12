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    "Мы должны платить больше". Кубив пожаловался на масштабы трудовой миграции

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    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (346)

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    Глава Минэкономразвития Степан Кубив заявил, что необходимо увеличить зарплату для удержания людей на работе в Украине. Министр также отметил, что нужно упростить получение разрешений на организацию бизнеса.
    Степан Кубив
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Правительство контролирует проблему миграции украинцев на работу в европейские страны, но для их удержания в стране нужно увеличить зарплату, заявил в среду первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив.

    "Не секрет, что несколько миллионов людей выезжают на временные работы в Польшу, Словакию и дальше в европейские страны. Мы эту проблему знаем, мы ее контролируем, и я вообще предлагаю, когда мы будем готовы по трудовым ресурсам, совместно с комитетом поддержки украинской промышленности провести совместное расширенное заседание по стратегии развития и формирования кадровой политики и резерва кадров", — сказав Кубив на заседании комитета Рады по экономической политике в среду.

    Работа отдела пограничной службы Рава-Русская во Львовской области
    Украинское фото
    На все четыре стороны: трудовая миграция из Украины

    По его словам, необходимо увеличить зарплату для удержания людей на работе в Украине.

    "Хочу сказать важную истину по кадрам: мы должны платить больше и то, что правительство подняло минимальную заработную плату до 3,2 тысячи гривен, а средняя заработная плата должна балансироваться с ближними странами Центральной Европы. Тогда мы сможем удержать людей", — сказал Кубив.

    Он также отметил, что нужно упростить получение разрешений на организацию бизнеса.

    "Положение сложное и критическое для нашего государства, особенно в период упрощенного безвиза. По кадрам — прежде всего надо упростить ведение бизнеса, и приоритетным должно стать упрощение получения разрешений на организацию бизнеса", — добавил Кубив.

    Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.

    Глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько заявил, что количество нелегальных трудовых мигрантов из Украины в Евросоюзе после введения безвизового режима возрастет.

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