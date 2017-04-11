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    Тягнибок о возможности досрочных президентских выборов после безвиза

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (341)

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    По мнению Олега Тягнибока, досрочные выборы президента могут пройти уже этим летом или в начале сентября. Сам же президент, считает лидер "Свободы", может покинуть свой пост по любой причине, в том числе и подать в отставку.
    Канал на Youtube NewsOne

    После получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом президент Украины Петр Порошенко может объявить досрочные президентские выборы, считает экс-нардеп, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

    Последние шаги на пути к безвизу. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Последние шаги на пути к безвизу

    "В конце апреля месяца, возможно, Совет ЕС проголосует, соответственно будет решение — "безвиз". Президент… начинает вытягивать на себя эту победу", — заявил Тягнибок в эфире телеканала NewsOne.

    Также он предположил, что досрочные выборы президента могут пройти этим летом или в начале сентября. Сам же президент, считает лидер "Свободы", может покинуть свой пост по любой причине, в том числе и подать в отставку.   

    Европарламент на пленарной сессии в четверг, 6 апреля, в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

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    Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

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