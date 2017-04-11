Тягнибок о возможности досрочных президентских выборов после безвиза

После получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом президент Украины Петр Порошенко может объявить досрочные президентские выборы, считает экс-нардеп, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"В конце апреля месяца, возможно, Совет ЕС проголосует, соответственно будет решение — "безвиз". Президент… начинает вытягивать на себя эту победу", — заявил Тягнибок в эфире телеканала NewsOne.

Также он предположил, что досрочные выборы президента могут пройти этим летом или в начале сентября. Сам же президент, считает лидер "Свободы", может покинуть свой пост по любой причине, в том числе и подать в отставку.

Европарламент на пленарной сессии в четверг, 6 апреля, в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

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Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.