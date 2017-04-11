Землянский: меморандум с газовыми операторами ЕС - ни к чему не обязывает

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с двумя европейскими операторами газотранспортной системы. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман и отметил, что это хороший сигнал о доверии к Украине и уверенности в важности нашей ГТС для Европы. По его словам, интерес в сотрудничестве выразили и другие европейские операторы и в правительстве уже планируют провести конкурс на лучшее предложение сотрудничества.

Что дает Украине подписание этого меморандума, рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Правильно сказал Гройсман относительно сигнала — то есть ни к чему не обязывающий документ. Любой меморандум, не только данный, а вообще меморандум это: мы рады друг другу, хорошо, может быть поработаем. Может быть. Я думаю, вообще рассчитывать на какие-либо перспективы можно только после того как будет закончено слушание в Стокгольмском арбитраже и будут вынесены какие-то конкретные решения, тогда можно будет говорить, насколько возможно или невозможно, насколько эффективно будет такое сотрудничество с европейскими газовыми операторами. До решения Стокгольма я бы ограничивался вот такими меморандумами, но они сродни выражению обеспокоенности, как Европа в свое время беспокоилась о происходящем в Украине", — отметил эксперт.

Напомним, "Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с двумя европейскими операторами газотранспортной системы. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман и отметил, что это хороший сигнал о доверии к Украине и уверенности в важности нашей ГТС для Европы. По его словам, интерес в сотрудничестве выразили и другие европейские операторы, и в правительстве уже планируют провести конкурс на лучшее предложение сотрудничества.