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    Поставлять газ РФ в обход Украины можно только дирижаблями - Землянский

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (492)

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    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" пояснил, почему не существует альтернативы использованию украинской ГТС в направлении с востока на запад.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с двумя европейскими операторами газотранспортной системы. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман и отметил, что это хороший сигнал о доверии к Украине и уверенности в важности нашей ГТС для Европы. По его словам, интерес в сотрудничестве выразили и другие европейские операторы, и в правительстве уже планируют провести конкурс на лучшее предложение сотрудничества. При этом сейчас украинская ГТС используется для транзита газа из РФ в Европу, хотя Россия предпринимает попытки наладить поставки в обход Украины.

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    Какими могут быть у России альтернативы украинской газовой трубе, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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    "Можно из Туркменистана дирижаблями доставлять, по большому счету. А если серьезно, других вариантов нет. С востока на запад. Альтернативы никакой не существует. Потому что азербайджанский газ — у них есть свои трубопроводные проекты, и действующие, и строящиеся, это Трансанатолийский газопровод, который строится по территории Турции в направлении Европы, в направлении Италии, это маршрут, который утвержден ЕС", — пояснил Землянский.

    В ноябре прошлого года Верховная Рада обратилась к Европарламенту, ЕК и странам Евросоюза с просьбой не допустить реализации проектов по строительству транзитных газопроводов в обход Украины.

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