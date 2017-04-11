Владелец "Правэкс-банка" о возможности его закрытия: ждем лучших времен

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo пока не собирается выходить с украинского рынка, несмотря на то, что украинская "дочка", "Правэкс-банк", показывает убытки, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" Intesa) Антонио Фаллико.

"К сожалению, у нас тоже в Украине есть банк. Наш выбор следующий: ждать лучших времен, не закрывать", — сказал Фаллико в кулуарах Российско-итальянского бизнес-форума, добавив, что украинская "дочка" убыточна.

Он также отметил, что Intesa Sanpaolo и "Сбербанк" не вели переговоров по поводу приобретения итальянским банком украинской "дочки" "Сбербанка".

В связи с санкциями, введенными властями Украины 23 марта против "дочек" российских госбанков, "Сбербанк", "ВТБ" и "ВЭБ" вынуждены были ускорить процесс выхода с украинского рынка. Пока удалось продать свою "дочку" только "Сбербанку" — о сделке по продаже 100% акций "Сбербанка Украина" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании — было объявлено уже 27 марта.

Intesa Sanpaolo в 2008 году приобрела "Правэкс-банк", в конце 2013 года выставила этот актив на продажу. Покупкой "Правэкс-банка" заинтересовался бизнесмен Дмитрий Фирташ, однако сделка не получила одобрения со стороны украинского регулятора.

Intesa Sanpaolo является одной из крупнейших банковских групп в еврозоне, присутствует в Центральной и Восточной Европе, в странах Ближнего Востока и Северной Африки — в этих регионах расположены около 1,2 тысячи отделений.