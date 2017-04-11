наверх
11.04.201717:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Владелец "Правэкс-банка" о возможности его закрытия: ждем лучших времен

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (256)

    (обновлено: )77
    Представитель Intesa Sanpaolo Антонио Фаллико сообщил, что украинская "дочка" итальянской банковской группы - "Правэкс-банк" - убыточна. По его словам, пока что Intesa не собирается закрывать свою "дочку" в Украине.
    Отделение Правэкс-банка. Архивное фото
    сайт "Правэкс-банка"

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo пока не собирается выходить с украинского рынка, несмотря на то, что украинская "дочка", "Правэкс-банк", показывает убытки, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Банка Интеза" (российская "дочка" Intesa) Антонио Фаллико.

    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гусельников & Гуцериев: детали покупки украинских "дочек" "Сбербанка"

    "К сожалению, у нас тоже в Украине есть банк. Наш выбор следующий: ждать лучших времен, не закрывать", — сказал Фаллико в кулуарах Российско-итальянского бизнес-форума, добавив, что украинская "дочка" убыточна.

    Он также отметил, что Intesa Sanpaolo и "Сбербанк" не вели переговоров по поводу приобретения итальянским банком украинской "дочки" "Сбербанка".

    В связи с санкциями, введенными властями Украины 23 марта против "дочек" российских госбанков, "Сбербанк", "ВТБ" и "ВЭБ" вынуждены были ускорить процесс выхода с украинского рынка. Пока удалось продать свою "дочку" только "Сбербанку" — о сделке по продаже 100% акций "Сбербанка Украина" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании — было объявлено уже 27 марта.

    Intesa Sanpaolo в 2008 году приобрела "Правэкс-банк", в конце 2013 года выставила этот актив на продажу. Покупкой "Правэкс-банка" заинтересовался бизнесмен Дмитрий Фирташ, однако сделка не получила одобрения со стороны украинского регулятора.

    Intesa Sanpaolo является одной из крупнейших банковских групп в еврозоне, присутствует в Центральной и Восточной Европе, в странах Ближнего Востока и Северной Африки — в этих регионах расположены около 1,2 тысячи отделений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США