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    Гройсман назвал условия повышения пенсии с 1 октября

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    Гройсман гарантировал, что при проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, с 1 октября "достаточно качественно" повысятся пенсии украинцам.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 октября будет повышено пенсионное обеспечение в случае, если будет проведена пенсионная реформа.

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    "При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам", — сказал Гройсман на заседании правительства в понедельник.

    Ранее Гройсман заявил, что Кабмин в течение нескольких месяцев представит проект пенсионной реформы.

    Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По его словам, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".

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