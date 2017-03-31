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    Дело "Тедис". Вопросы по выводу денег должны быть к НБУ - адвокат

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    Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что обвинения Генпрокуратуры в сторону АМКУ не больше, чем пиар.
    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) должен был контролировать деятельность крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина", однако относительно вывода денег за границу — "больше вопросов уже к НБУ", заявил в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что АМКУ способствовал монопольному положению табачной компании "Тедис Украина", что стало причиной обысков в комитете и офисах компании монополиста. По его словам, правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода 2,5 миллиарда гривен за границу табачной компанией при участии гражданина России Игоря Кесаева. Обыски проводят "1000 сотрудников правоохранительных органов".

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
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    "Фактически, Антимонопольный комитет должен был контролировать деятельность монополиста, действительно, эта компания, ранее она называлась "Мегаполис Украина", потом ее переименовали в "Тедис", занимает монопольное положение. Соответственно, Антимонопольный комитет должен был контролировать. Однако, что касается вывода денег, то больше вопросов уже к НБУ. Опять же, деньги просто так в чемоданах каких-то не вывозили или в вагонах, или в каких-то автомобилях. Это проходило в соответствии с действующим законодательством на основании каких-то договоров. Поэтому здесь так же: в случае, если это все происходило в рамках действующего законодательства, то все эти обвинения не является ничем большим, чем некий пиар со стороны ГПУ", — считает Кравец.

    Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в ряде городов Украины по "табачному" делу проводится более 100 обысков. Он также призвал уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и других лиц, причастных к делу "Тедис Украина".

    В начале 2016 года в ряде городов Украины прошли акции протеста возле офисов "Мегаполиса Украина". Протестующие заявили, что компания была учреждена "российской компанией "Мегаполис" и Семьей Януковича", и во времена президентства Виктора Януковича "стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине". 

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    В декабре президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении санкционного списка в отношении юридических и физических лиц РФ. В этот список был включен и Игорь Кесаев.

    В тот же месяц Антимонопольный комитет Украины признал компанию "Тедис Украина" монополистом и оштрафовал в общей сложности на 430 миллионов гривен.

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