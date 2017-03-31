Дело "Тедис". Вопросы по выводу денег должны быть к НБУ - адвокат

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) должен был контролировать деятельность крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина", однако относительно вывода денег за границу — "больше вопросов уже к НБУ", заявил в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что АМКУ способствовал монопольному положению табачной компании "Тедис Украина", что стало причиной обысков в комитете и офисах компании монополиста. По его словам, правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода 2,5 миллиарда гривен за границу табачной компанией при участии гражданина России Игоря Кесаева. Обыски проводят "1000 сотрудников правоохранительных органов".

"Фактически, Антимонопольный комитет должен был контролировать деятельность монополиста, действительно, эта компания, ранее она называлась "Мегаполис Украина", потом ее переименовали в "Тедис", занимает монопольное положение. Соответственно, Антимонопольный комитет должен был контролировать. Однако, что касается вывода денег, то больше вопросов уже к НБУ. Опять же, деньги просто так в чемоданах каких-то не вывозили или в вагонах, или в каких-то автомобилях. Это проходило в соответствии с действующим законодательством на основании каких-то договоров. Поэтому здесь так же: в случае, если это все происходило в рамках действующего законодательства, то все эти обвинения не является ничем большим, чем некий пиар со стороны ГПУ", — считает Кравец.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в ряде городов Украины по "табачному" делу проводится более 100 обысков. Он также призвал уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и других лиц, причастных к делу "Тедис Украина".

В начале 2016 года в ряде городов Украины прошли акции протеста возле офисов "Мегаполиса Украина". Протестующие заявили, что компания была учреждена "российской компанией "Мегаполис" и Семьей Януковича", и во времена президентства Виктора Януковича "стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине".

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В декабре президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении санкционного списка в отношении юридических и физических лиц РФ. В этот список был включен и Игорь Кесаев.

В тот же месяц Антимонопольный комитет Украины признал компанию "Тедис Украина" монополистом и оштрафовал в общей сложности на 430 миллионов гривен.