наверх
31.03.201714:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Табачное" дело. Аваков призвал уволить главу АМКУ

    (обновлено: )43810
    Министр внутренних дел Арсен Аваков требует уволить всех лиц, причастных к делу табачной компании "Тедис Украина". По его словам, в ряде городов Украины проводится более 100 обысков.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал уволить главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева и других лиц, причастных к делу крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина".

    В пятницу утром генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода 2,5 миллиарда гривен за границу табачной компанией "Тедис Украина" (ранее — "Мегаполис Украина") при участии гражданина России Игоря Кесаева. По его словам, обыски проводят "1000 сотрудников правоохранительных органов".

    "Главу Антимонопольного комитета и всех покрывавших там дела табачного монополиста Мегаполиса-Тедиса нужно отправить в отставку, как минимум", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

    Он также сообщил, что в ряде городов Украины по "табачному" делу проводится более 100 обысков.

    Арсен Аваков в Facebook
    Обыски по делу табачной компании "Тедис Украина"

    В начале 2016 года в ряде городов Украины прошли акции протеста возле офисов "Мегаполиса Украина". Протестующие заявили, что компания была учреждена "российской компанией "Мегаполис" и Семьей Януковича", и во времена президентства Виктора Януковича "стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине". 

    Читайте также: Обыски в НБУ, скандал в НАПК, запрет абортов. Мнение Якубина

    В декабре президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении санкционного списка в отношении юридических и физических лиц РФ. В этот список был включен и Игорь Кесаев.

    В тот же месяц Антимонопольный комитет Украины признал компанию "Тедис Украина" монополистом и оштрафовал в общей сложности на 430 миллионов гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Юрий Луценко
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Пендзин: НБУ должен найти альтернативу запрещенным денежным переводам из РФ. Видео
    Уход российских банков из Украины