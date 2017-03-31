"Табачное" дело. Аваков призвал уволить главу АМКУ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал уволить главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева и других лиц, причастных к делу крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина".

В пятницу утром генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода 2,5 миллиарда гривен за границу табачной компанией "Тедис Украина" (ранее — "Мегаполис Украина") при участии гражданина России Игоря Кесаева. По его словам, обыски проводят "1000 сотрудников правоохранительных органов".

"Главу Антимонопольного комитета и всех покрывавших там дела табачного монополиста Мегаполиса-Тедиса нужно отправить в отставку, как минимум", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что в ряде городов Украины по "табачному" делу проводится более 100 обысков.

Арсен Аваков в Facebook Обыски по делу табачной компании "Тедис Украина"

В начале 2016 года в ряде городов Украины прошли акции протеста возле офисов "Мегаполиса Украина". Протестующие заявили, что компания была учреждена "российской компанией "Мегаполис" и Семьей Януковича", и во времена президентства Виктора Януковича "стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине".

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В декабре президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении санкционного списка в отношении юридических и физических лиц РФ. В этот список был включен и Игорь Кесаев.

В тот же месяц Антимонопольный комитет Украины признал компанию "Тедис Украина" монополистом и оштрафовал в общей сложности на 430 миллионов гривен.