​"Тедис Украина" отрицает обвинения ГПУ и МВД

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Табачная компания "Тедис Украина", которая подозревается в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу, заявила, что все обвинения в ее адрес не имеют оснований.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина" (бывшее название "Мегаполис Украина") при участии россиянина.

"Все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований… TEDIS Ukraine является прозрачной компанией, которая открыта к взаимодействию со всеми государственными учреждениями. С момента создания компания осуществляет свою деятельность исключительно в правовом поле и строит бизнес, который генерирует значительную часть поступлений налогов в бюджет Украины", — говорится в сообщении на сайте компании.

По ее данным, среди прямых или косвенных владельцев нет российских компаний и граждан России. Владельцами "Тедис Украина" являются физические лица — граждане Украины, Ирландии и Великобритании, добавили в компании.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в пятницу более 100 обысков проводятся в ряде городов Украины по делу табачной компании "Тедис Украина", которая подозревается в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу.