"Укртрансгаз" купит на тендерах 2 млрд кубов газа

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Компания "Укртрансгаз" — оператор украинской ГТС — решила закупить в этом году 2,18 миллиарда кубометров газа для производственно-технологических потребностей на тендерах вместо закупок у "Нафтогаза", сообщает пресс-служба НАК.

"ПАО "Укртрансгаз" объявило тендер на закупку 2,18 миллиарда кубов природного газа для обеспечения производственно-технологических и собственных нужд, а также для обеспечения балансировки. По условиям тендера закупка разделена на 10 лотов – по 218 миллионов кубов с целью предоставить возможность участия в тендере как можно большему количеству поставщиков. Срок поставки газа в соответствии с условиями закупки – с 1 апреля по 31 декабря 2017 года. Цена за каждый месяц поставки будет индексироваться по формуле к ценам на газ на ликвидном немецком газовом хабе NCG, что гарантирует рыночный уровень цен", — говорится в сообщении.

"Нафтогаз" поддерживает такое решение "Укртрансгаза".

"Мы поддерживаем решение "Укртрансгаза" по разделению этой закупки на лоты и использованию рыночных механизмов определения цены. Это еще один шаг к эффективному и конкурентному рынку газа в Украине", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Обычно газ для производственно-технологических потребностей "Укртрансгаз" закупал у "Нафтогаза". В 2016 году для производственно-технологических потребностей и балансировки "Укртрансгаз" использовал 1,7 миллиарда кубов газа.