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    "Укртрансгаз" купит на тендерах 2 млрд кубов газа

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (477)

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    Пресс-служба "Нафтогаза" сообщает, что поддерживает решение "Укртрансгаза" по разделению закупки газа на лоты и использованию рыночных механизмов определения цены.
    Укртрансгаз
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Компания "Укртрансгаз" — оператор украинской ГТС — решила закупить в этом году 2,18 миллиарда кубометров газа для производственно-технологических потребностей на тендерах вместо закупок у "Нафтогаза", сообщает пресс-служба НАК.

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    "ПАО "Укртрансгаз" объявило тендер на закупку 2,18 миллиарда кубов природного газа для обеспечения производственно-технологических и собственных нужд, а также для обеспечения балансировки. По условиям тендера закупка разделена на 10 лотов – по 218 миллионов кубов с целью предоставить возможность участия в тендере как можно большему количеству поставщиков. Срок поставки газа в соответствии с условиями закупки – с 1 апреля по 31 декабря 2017 года. Цена за каждый месяц поставки будет индексироваться по формуле к ценам на газ на ликвидном немецком газовом хабе NCG, что гарантирует рыночный уровень цен", — говорится в сообщении.

    "Нафтогаз" поддерживает такое решение "Укртрансгаза".

    "Мы поддерживаем решение "Укртрансгаза" по разделению этой закупки на лоты и использованию рыночных механизмов определения цены. Это еще один шаг к эффективному и конкурентному рынку газа в Украине", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

    Обычно газ для производственно-технологических потребностей "Укртрансгаз" закупал у "Нафтогаза". В 2016 году для производственно-технологических потребностей и балансировки "Укртрансгаз" использовал 1,7 миллиарда кубов газа.

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