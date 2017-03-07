Данилюк ожидает решения по выделению транша МВФ к концу марта

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) примет решение о выделении транша Украине в двадцатых числах марта.

Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи, решение может быть принято во второй половине марта. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи.

"Сейчас окончательно должна быть решена дата заседания совета директоров (МВФ – Ред.) это будет, скорее всего, 20-22 (марта – ред.), может, чуть позже – в начале двадцатых чисел", — сказал министр журналистам в Вашингтоне, его слова приводит агентство "Укринформ".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.