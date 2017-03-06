Украина получит транш, чтобы поддерживать платежный баланс - Панченко

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд согласовал обновленный меморандум по Украине и рассмотрит выделение транша во второй половине марта. Эту информацию подтвердил министр финансов Александр Данилюк. Как ожидается, следующий транш для Украины составит один миллиард долларов.

О выделении очередного транша высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Института экономических и общественных исследований имени Александра Поля Владимир Панченко.

"Оптимизм Министерства финансов можно разделять, потому что условия были выполнены. "ПриватБанк" был национализирован, продлены все действия по докапитализации банков. Потому, в принципе, вся политика, которая проводилась в 15-16 годах, будет продлена, она связана со сворачиванием денежной массы, потому фактически сокращается экономика, но в рамках этого сокращения дефицит платежного баланса поддерживается на нормальном уровне и сокращается инфляция. То есть конкретно тот миллиард мы получим, другой вопрос — что это нам дает? Учитывая, что абсолютно отсутствует кредитование банковской системы, бизнес не может получать средства, то я не вижу в это особого позитива", — отметил эксперт.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

В сообщении МВФ отмечается, что завершение третьего обзора позволит предоставить Украине еще около 1 миллиарда долларов. При этом, по данным фонда, это доведет общий объем финансовой помощи до 8,32 миллиарда долларов.