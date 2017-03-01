Минэкономразвития: рост ВВП в январе составил 5,1%

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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Рост ВВП в январе 2017 года составил 5,1%, в то время как в январе прошлого года ВВП снизился на 1,6%, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"В целом в январе 2017 рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно на уровне 5,1%", — говорится в материале.

По мнению аналитиков министерства, позитивная тенденция обусловлена двумя факторами — низкой базой сравнения прошлого года, а также ростом цен на мировых товарных рынках на фоне роста инвестиционного спроса.

"Около 60% прироста сводного индекса производства было сформировано за счет роста отраслей, направленных на удовлетворение инвестиционных потребностей (строительства, машиностроения, металлургического производства и производства стройматериалов)", — говорится в сообщении.

При этом в министерстве ожидают снижения в первом квартале 2017 года темпов инфляции и сохранения тенденции роста экономики, пусть и не столь значительными темпами.

"По итогам I квартала 2017 года ожидается более умеренная динамика роста по сравнению с январем, что будет обусловлено, во-первых, более высокой базой сравнения прошлого года в феврале-марте, чем в январе, а во-вторых — ощутимым влиянием в краткосрочном периоде блокады железнодорожного сообщения. Но, по нашим оценкам, рост будет сохранен", — говорится в аналитическом материале.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что власти видят достаточно оптимистический рост ВВП: "На 2017 год мы заложили 3% роста. Но мы думаем, что мы можем увеличить этот показатель".