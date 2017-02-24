Гройсман прогнозирует, что в этом году рост ВВП может быть выше 3%

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В этом году рост ВВП может быть выше 3%, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета.

"Мы видим достаточно оптимистический рост. На 2017 год мы заложили 3% роста. Но мы думаем, что мы можем увеличить этот показатель", — сказал он.

Он напомнил, что рост ВВП в четвертом квартале 2016 года ускорился до 4,7%.

"Сигнал в 2,2% роста, когда некоторые из наших соседей имеют падения, для них это вызов. Мы имеем в четвертом квартале 4,7% роста. Вы наверное чувствуете, что стабильность валюты начинает быть другой, и спрос, и рост промпроизводства по секторам наблюдается. Мы понимаем рынки, где нужно повышать наш экспортный потенциал", — сказал он.

Ранее Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до уровня 2,8% с 2,5%, прогнозируемых до этого.