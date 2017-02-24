НБУ упростил зарубежные операции для украинцев

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины разрешил физлицам размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий регулятора.

Как сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, НБУ "пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины".

Кроме того, украинцы смогут без индивидуальных лицензий Нацбанка осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины.

В регуляторе отмечают, что таким образом Нацбанк не освобождает украинцев от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством.

Указывается, что эти изменения утверждены постановлением Нацбанка и вступают в силу с 25 февраля.

Ранее Национальный банк Украины ужесточил меры в финансовом секторе, опасаясь допустить отток капитала в Россию.