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    Экономика

    НБУ упростил зарубежные операции для украинцев

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    НБУ "пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины".
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины разрешил физлицам размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий регулятора.

    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский
    Игорь Полховский, facebook
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    Как сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, НБУ "пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины".

    Кроме того, украинцы смогут без индивидуальных лицензий Нацбанка осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины.

    В регуляторе отмечают, что таким образом Нацбанк не освобождает украинцев от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством.

    Указывается, что эти изменения утверждены постановлением Нацбанка и вступают в силу с 25 февраля.

    Ранее Национальный банк Украины ужесточил меры в финансовом секторе, опасаясь допустить отток капитала в Россию.

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