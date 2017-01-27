наверх
27.01.201709:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нацбанк признал неплатежеспособным "Фортуна-банк"

    (обновлено: )14
    В пресс-службе Нацбанка уточнили, что руководство "Фортуна-банка" и владелец существенного участия приняли недостаточные меры для необходимой докапитализации финучреждения.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба регулятора.

    Митинг вкладчиков под зданием Национального банка Украины 29 декабря 2016 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вкладчики банков пикетируют здание Нацбанка в Киеве

    "По результатам диагностического обследования АО "Фортуна-банк", проведенного в первой половине 2016 года, в июле 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации банка. Согласно диагностическому обследованию все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года", — говорится в сообщении.

    "Фортуна-банк" подал в НБУ план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. 

    Вместе с тем, как уточнили в Нацбанке, совершенные меры по докапитализации банка были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января.

    В НБУ подчеркнули, что 91% всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом.

    Ранее НБУ признал неплатежеспособным НК Банк.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    Резолюция ПАСЕ по Украине
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар
    Василий Грицак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке