Нацбанк признал неплатежеспособным "Фортуна-банк"

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба регулятора.

"По результатам диагностического обследования АО "Фортуна-банк", проведенного в первой половине 2016 года, в июле 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации банка. Согласно диагностическому обследованию все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года", — говорится в сообщении.

"Фортуна-банк" подал в НБУ план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации.

Вместе с тем, как уточнили в Нацбанке, совершенные меры по докапитализации банка были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января.

В НБУ подчеркнули, что 91% всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом.

Ранее НБУ признал неплатежеспособным НК Банк.