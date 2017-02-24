наверх
24.02.201718:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гройсман: на реализацию региональных программ предусмотрено 9 млрд грн

    Тема:

    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (420)

    (обновлено: )1701
    Премьер отметил, что благодаря проведению финансовой децентрализации, на местах есть достаточно средств, которые должны быть инвестированы в качество жизни людей.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Украине на реализацию региональных программ предусмотрено 9 млрд гривен, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время конференции, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Устенко о теневой экономике и бизнес-климате в стране

    Премьер отметил, что благодаря проведению финансовой децентрализации, на местах есть достаточно средств, которые должны быть инвестированы в качество жизни людей. Так, по результатам 2016 года местные бюджеты получили 50 млрд грн. 

    Кроме собственных бюджетов, местные общины имеют дополнительную поддержку от государства. По его словам, на все региональные программы предусмотрено 9 млрд грн, в частности, предусмотрена субвенция на социально-экономическое развитие, 1,5 млрд грн на поддержку объединенных территориальных общин и 3,5 млрд грн в рамках Государственного фонда регионального развития.

    "Надо думать и над инфраструктурой – это правильно – но и над качеством услуг. Качество услуг не измеряется в километрах дорог, качество услуг измеряется в других категориях – удовлетворенности людей, возможностью их самореализации и развития, качественного образования, продолжительностью жизни, рождаемостью. Это те задачи, которые надо решать", – подчеркнул Гройсман.

    Ранее премьер заявил, что в этом году рост ВВП может быть выше 3%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Здание "Укрэнерго". Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Нардеп Гончаренко: "похищение"