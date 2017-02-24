Гройсман: на реализацию региональных программ предусмотрено 9 млрд грн

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Украине на реализацию региональных программ предусмотрено 9 млрд гривен, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время конференции, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Премьер отметил, что благодаря проведению финансовой децентрализации, на местах есть достаточно средств, которые должны быть инвестированы в качество жизни людей. Так, по результатам 2016 года местные бюджеты получили 50 млрд грн.

Кроме собственных бюджетов, местные общины имеют дополнительную поддержку от государства. По его словам, на все региональные программы предусмотрено 9 млрд грн, в частности, предусмотрена субвенция на социально-экономическое развитие, 1,5 млрд грн на поддержку объединенных территориальных общин и 3,5 млрд грн в рамках Государственного фонда регионального развития.

"Надо думать и над инфраструктурой – это правильно – но и над качеством услуг. Качество услуг не измеряется в километрах дорог, качество услуг измеряется в других категориях – удовлетворенности людей, возможностью их самореализации и развития, качественного образования, продолжительностью жизни, рождаемостью. Это те задачи, которые надо решать", – подчеркнул Гройсман.

Ранее премьер заявил, что в этом году рост ВВП может быть выше 3%.