Существует необходимость сохранить транзит газа через Украину - Меркель

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости обеспечить Украине сохранения транзита газа, сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Меркель посетила Польшу в начале февраля, в ходе визита состоялись переговоры канцлера с президентом страны Анджеем Дудой, премьером Бетой Шидло, лидером правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским и главами оппозиционных партий "Гражданская платформа" и Польской крестьянской партии Гжегожем Схетыной и Владиславом Кощиняк-Камышем.

"С германской стороны прозвучало заявление, что Берлин по-прежнему считает "Северный поток-2" исключительно бизнес-проектом. Однако госпожа Меркель признала, что он (проект) имеет негативные последствия для некоторых государств, указала Украину. Она сказала, что, если проект будет развиваться, необходимо обеспечить Украине сохранение транзита газа через ее территорию, чтобы Киев мог извлекать из этого выгоду", — заявил Ващиковский в интервью журналу Do Rzeczy.

Министр отметил, что в этом вопросе позиции Польши и Меркель совпадают. "Но у нас нет союзников среди немцев, работающих на разных уровнях в Европейской комиссии, явно поддерживавших когда-то строительство "Северного потока-1", а теперь "Северного потока-2", — добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.