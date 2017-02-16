Скандал по-немецки: Меркель и "прослушка" АНБ

РИА Новости Украина

В четверг Ангеле Меркель предстоит дать разъяснения комитету по расследованиям бундестага в качестве свидетеля. Знала ли канцлер о работе немецкой контрразведки BND, или ее ведомство не следило за деятельностью спецслужб? Ответов на эти и другие вопросы ожидает Андре Хан, член комитета по надзору за секретными службами.

"Шпионить за друзьями – так дела не делаются", – заявила Меркель в 2013 году, когда разгорелся скандал вокруг "прослушки" немецких политиков со стороны американского Агентства Национальной Безопасности (АНБ). Андре Хан, член Бундестага от Левой партии, дал в этой связи интервью Sputnik.

"То, как она тогда сформулировала эту мысль, совершенно правильно и понятно. Однако мы уже знаем, что служба контрразведки BND часто занималась теми же самыми вещами. Возможно, с меньшим размахом, чем АНБ, но она также шпионила за многими европейскими правительствами, министерствами, международными организациями, неправительственными организациями и т.д. И во всех этих случаях она нарушала правовые нормы, законы, а также Конституцию", – сказал Хан.

В этой связи у парламентариев, по его словам, возник вопрос: знала ли канцлер, чем занимаются ее собственные спецслужбы?

"Это значит, что она давала общественности неверную картину вопреки тому что знала. Или же она действительно ничего не знала и верила в то, что говорила. Но тогда возникает вопрос: разве спецслужбы уже имеют право действовать полностью самостоятельно? И как, собственно, осуществляется контроль над ними?" – сказал депутат.

За контроль над BND отвечает ведомство федерального канцлера. Однако если предположить, что BND может делать то, что ему заблагорассудится, и не обращать внимания на закон, то политическую ответственность за это несет "канцлерин". По словам Хана, совершенно неприемлемо, что из скандалов по этому поводу до сих пор не было сделано никаких выводов, имевших бы последствия для тем или иных конкретных персоналий – по крайней мере, в ведомстве канцлера все сотрудники остались на своих постах, и никаких структурных преобразований не последовало.

Хан по-прежнему отказывается верить, что рядовые сотрудники могли принимать решения о прослушивании телефонных разговоров глав государств и правительств, руководства международных организаций, институтов ЕС, парламентов и т.д., не имея разрешения со стороны собственного руководства и не оценив должным образом политических тонкостей. В таком случае создается впечатление, что ведомство канцлера просто пустило ситуацию на самотек, не имея желания что-либо выяснять и предоставляя максимальное пространство для маневра BND.

Или же все знали и терпели. Депутат Хан не знает, по его словам, какой из этих двух вариантов хуже. Однако, как бы то ни было, из скандала с "прослушкой" надо было сделать выводы, коих за минувшее время так и не последовало.

"Я бы, конечно, хотел, чтобы массовой и беспричинной слежки не предпринималось, чтобы спецслужбы придерживались закона, а правительство осознавало собственную ответственность за контроль над соответствующими службами", – сказал парламентарий.

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"Мне очень жаль, что вместо того, чтобы сделать выводы из произошедшего, власти лишь приняли законы, которые разрешают действия, которые до сих пор считались нелегальными. То есть повсеместная слежка была оправдана теперь новым законом о BND. Однако это совершенно неправильный вывод из происшедшего", – резюмировал Хан.