Гройсман: Россия начала новую информационную атаку на Украину

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Россия начала новую информационную атаку на Украину. Об этом он написал в Facebook.

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"То, как в последнее время разворачиваются события, свидетельствует, что против Украины началась новая интенсивная информационная атака…", — написал премьер.

По его словам, целью таких атак является разрушение украинского государства. Также Гройсман считает, что атаки начались именно сейчас, поскольку украинская экономика демонстрирует рост.

"Почему именно сейчас? Потому что на фоне падения ВВП России в 2016 году на 0,2% украинская экономика начинает оживать и дает рост 2,2%. Успех Украины — это серьезная угроза для России. Именно поэтому сейчас интенсивно предпринимаются попытки отрицать и преуменьшать любые сдвиги, которых мы достигли как государство за последний год, вбрасывать разные фейки, сеять негатив и играть на настроениях людей, которым сегодня непросто", — написал Гройсман.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.