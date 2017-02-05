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    Нацбанк обещает сдержанную монетарную политику в 2017 году

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (327)

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    Как отмечается в инфляционном отчете регулятора, монетарные условия будут оставаться относительно жесткими, чтобы обеспечить дальнейшее снижение инфляции в соответствии с утвержденными инфляционными целями: 8% ± 2 пп. на конец 2017 года и 6% ± 2 пп. на конец 2018 года.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины согласно базовому сценарию в ответ на рост рисков инфляции и замедления процесса улучшения инфляционных ожиданий будет вынужден более сдержанно осуществлять смягчение монетарной политики в 2017 году.

    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Неожиданно. Прогноз инфляции на 2017 год от Скаршевского

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    Как отмечается в инфляционном отчете регулятора, монетарные условия будут оставаться относительно жесткими, чтобы обеспечить дальнейшее снижение инфляции в соответствии с утвержденными инфляционными целями: 8% ± 2 пп. на конец 2017 года и 6% ± 2 пп. на конец 2018 года.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк второй месяц подряд сохранил учетную ставку на уровне 14%, при этом он ухудшил прогноз по инфляции на 2017 год до 9,1% с ранее ожидавшихся 8%. Также регулятор улучшил прогноз роста ВВП в 2017 году с ранее прогнозируемых 2,5% до 2,8%, а в 2018 году ожидает рост экономики на 3%. По итогам 2016 года ВВП Украины вырос на 1,8%.

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