Нацбанк обещает сдержанную монетарную политику в 2017 году

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины согласно базовому сценарию в ответ на рост рисков инфляции и замедления процесса улучшения инфляционных ожиданий будет вынужден более сдержанно осуществлять смягчение монетарной политики в 2017 году.

Читайте также: Инфляция будет расти, без вариантов. Версия НБУ и реальность

Как отмечается в инфляционном отчете регулятора, монетарные условия будут оставаться относительно жесткими, чтобы обеспечить дальнейшее снижение инфляции в соответствии с утвержденными инфляционными целями: 8% ± 2 пп. на конец 2017 года и 6% ± 2 пп. на конец 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк второй месяц подряд сохранил учетную ставку на уровне 14%, при этом он ухудшил прогноз по инфляции на 2017 год до 9,1% с ранее ожидавшихся 8%. Также регулятор улучшил прогноз роста ВВП в 2017 году с ранее прогнозируемых 2,5% до 2,8%, а в 2018 году ожидает рост экономики на 3%. По итогам 2016 года ВВП Украины вырос на 1,8%.