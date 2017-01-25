Нацбанк ожидает замедления инфляции в 2017 году

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции и снижения процентных ставок в 2017 году и в среднесрочной перспективе, сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе круглого стола в Киеве.

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"Завтра будет заседание правления Национального банка Украины по монетарной политике. Будет решение относительно учетной ставки. У нас в целом осторожно-позитивные ожидания на 2017 год и на среднесрочную перспективу. Складываются макроэкономические предпосылки для замедления инфляции и снижения процентных ставок", — сказал Ваврищук.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что повышение минимальной заработной платы в Украине с начала 2017 года до 3200 гривен увеличит инфляцию, однако позитивно повлияет на рост ВВП.