Украине нужно показывать экономический рост от 5% в год - эксперт

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В 2017 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около одного миллиарда долларов. И интересно то, что сумма четвертого транша, который ожидают получить от МВФ в феврале также составляет 1 млрд условных единиц. Об этом сообщает "Укринформ".

Как Украине погасить внешний долг МВФ, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

"Этот миллиард можно взять из золотовалютных резервов страны. В золотовалютных резервах страны есть 15,5 миллиардов долларов. Можно вынуть оттуда деньги, но можно вынуть один миллиард, а как быть с 1,6 миллиарда, которые государство еще должно выплачивать в этом году, а как быть с остальными долгами, которых в Украине 90% ВВП, а стоимость обслуживания этого долга настолько велика, что страна должна отдавать 5% ВВП только по выплате процентов по долгам. Мы находимся в такой петле. Выход из этой петли один — попытаться показывать реальный экономический рост и этот экономический рост должен быть от 5% в год. В противном случае все равно выхода из экономического тупика не будет. Вот почему структурные реформы нужны не МВФ, как пытаются показывать в Украине, а они нужны, прежде всего, Украине", — заявил эксперт.

Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября 2016 года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.