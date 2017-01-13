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Доллар закрыл неделю на межбанке на отметке 27,75 грн

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Экономика Украины. Падение гривны (208)

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Сообщается, что торги по евро в пятницу на межбанке завершились на уровне 29,32-29,43 грн/евро, по российскому рублю — 0,465-0,467 грн/рубль, по доллару - 27,65-27,75 грн/долл.
Гривна и доллары
Украинское фото

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Торги по доллару на межбанковском валютном рынке в пятницу закрылись на уровне 27,65-27,75 грн/долл, сообщает финансовый портал Finance.ua.

Торги по евро на межбанке завершились на уровне 29,32-29,43/евро, по российскому рублю — 0,465-0,4673 грн/рубль.

Напомним, на пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 2725,16 за 100 долларов. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2910,20 грн за 100 евро, российского рубля — 4,580 грн за 10 рублей.

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Ранее в Национальном банке Украины связали падение курса гривны с "сезонным спадом деловой активности".

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