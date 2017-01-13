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Очередной транш от МФВ будет меньше на 300 млн долларов – Фурса

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МВФ дал транш. Что отберет Украина у своих граждан? (177)

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Специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции ГС рассказал о причинах уменьшения суммы транша.
Сергей Фурса
Facebook / sergey.fursa

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Судьба четвертого транша от Международного валютного фонда решится до конца месяца. По словам официального представителя МВФ Джерри Райса, конкретной даты заседания совета директоров пока нет, но ожидается, что это будет в ближайшие недели. Он также отметил, что Украина со своей стороны должна активизировать реформу энергетического рынка.

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РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Украинская власть ожидает, что размер четвертого транша МВФ составит один миллиард долларов. Деньги планируют направить в резервы Нацбанка. Но вот окончательная сумма транша будет известна после встречи президента Петра Порошенко и Главы МВФ Кристин Лагард, во время Всемирного экономического форума в Давосе. Он пройдет 17-20 января.

Какой будет сумма четвертого транша от МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Все суммы оговаривались в результате переговоров. Мы помним, что мы не все условия выполнили для четвертого транша, у нас, например, НАБУ так и не получило прослушку. Соответственно, это стоит 300 млн долларов для этого транша. Возможно, еще какие-то вещи, которые нам сейчас простили и перенесли на следующий транш, тоже уменьшили объемы этого транша", — считает эксперт.

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