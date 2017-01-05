Стоимость ж/д билетов в Украине завышена в три раза - Медвидь

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В конце декабря Мининфраструктуры согласовало финансовый план "Укрзализныци" на 2017 год. Несмотря на это, представители министерства подвергли финплан критике. Так, в частности, глава министерства Владимир Омелян отметил, что документ является откровенно слабым. А первый замминистра Евгений Кравцов заявил, что министерство не увидело системной и убедительной позиции по распределению 12 млрд гривен капитальных инвестиций, направленных на развитие компании в 2017 году. А месяцем ранее стало известно, что с 1 января ж/д билеты в очередной раз подорожают.

Ситуацию в "Укрзализныце" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор консалтинговой компании "Вильям Инвест-Эксперт" Виктор Медвидь.

"Есть масса кланов, которые контролируют различные коррупционные потоки: представители набсовета контролируют, допустим, железнодорожные вокзалы, другие — железнодорожную инфраструктуру, третьи — вагоны, еще одни — пассажирские потоки, перепродажу билетов, тендерные закупки. Получается, что это такая диверсифицированная мафия, когда каждый впивается в тело железной дороги и все эти коррупционные составляющие вкладываются в стоимость услуг", — сказал Медвидь.

Он также рассказал, как коррупция в "Укрзализныце" повлияла на стоимость билетов.

"Сегодня билеты реально завышены в стоимости где-то в три раза от себестоимости, если бы железная дорога вела бизнес эффективно", — заявил эксперт.

Ранее Кабинет министров одобрил выделение компании "Укрзализныце" 16 миллиардов гривен на реализацию в 2017 году программы капитальных инвестиций.