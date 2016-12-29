Повышение цен на 26% на "Укрзализныце" закончится бунтами - Коновалов

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

"Укрзализниця" добилась повышения грузовых тарифов в 2017 году на 26%. А вот предложение по повышению пассажирских тарифов пока не согласовано.

Предприятие в целом планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки в 2017 году на 35%. Повышать предлагается в два этапа: в первом и четвертом кварталах на 16%. Также с января 2017 года на 10% вырастет стоимость проезда в вагонах 1 и 2 классов поездов "Интерсити+".

Анонсированное повышение тарифов на перевозки в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

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— Стоит, раз Мининфраструктуры уже утвердил предварительно. Хоть они долго не согласовывали, два месяца футболили этот финплан, потом каким-то образом договорились. Вот вчера была презентация как раз итогов года Мининфраструктуры, и было объявлено, что все-таки со скрипом утвердили. Но тут надо понимать еще процедурный момент. Следующим этапом идет же утверждение Кабмином. А я этого там не заметил в порядке утверждения. Я думаю, там они еще возьмут тайм-аут на согласование дополнительное.

Опять же, надо понимать, все промышленники, скажем так, стали на дыбы и сказали, что мы такого не потерпим, будут забастовки. То есть еще будут так называемые битвы бульдогов под ковром, когда будут договариваться. Опять же, тут тоже какая-то странная ситуация с Мининфраструктуры, с министром Омеляном. Я бы это назвал "открытая закрытость". То есть он, с одной стороны, говорит: мы открыты, показывает все финпланы какие-то, но когда просишь получить конкретный документ, четко расписанный, в деталях, вот с этим уже проблема. Антирейтинг ноября был, когда менее 10% нормативных актов Омелян опубликовал. То есть поэтому говорить, действительно ли будет повышение, просто нереально, потому что нет документов. Есть информационное сообщение, а самого документа нет.

Это значит, что заявлениями прощупывают почву — готовы ли жители страны к повышению тарифов?

— Да, вот такой пиар. Опять же, те же промышленники говорят, что глава "Укрзализныци", польский бизнесмен Бальчун, говорит, что мы готовы к переговорам, как-нибудь давайте договоримся с промышленниками, что мы повысим тарифы, но зато предложим какой-то инвестиционный план. Но первые заявления об этом были в ноябре. Больше месяца прошло, а все в один голос говорят, что никаких переговоров как таковых не было. То есть опять же, был информационный шум, да, мы провели совещание, еще что-то. Но документов нет. Сейчас какая-то странная активность идет, бездокументарная, назовем так, чтобы нельзя было потом поймать за руку.

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— Мне так кажется, что новая польская команда не справилась с реформами и решила хоть каким-то образом заткнуть финансовые дыры в экономике "Укрзализныци". Когда приходила новая польская команда, их долго утверждали, они приносили определенный план реформ. Если план хоть на 40% он удался за этот год, это хорошо будет. Потому что "Укрзализныця" — государство в государстве. У них гигантские заложены, миллиардные расходы на социальную инфраструктуру, а не на экономику предприятия. То есть все мы платим за пенсию каким-то заслуженным пенсионерам предприятия. Для понимания, там 300 тысяч сотрудников только действующих. Поэтому эта история с повышением тарифов — это мы в очередной раз затыкаем социальную дыру "Укрзализныци".

Эксперты говорили о том, что повышение тарифов на 26% на грузоперевозки не все потянут. Так ли это?

— Не потянут, согласен. Когда раньше было на 10-15% повышение, то сразу же была хоть какая-то компенсация. А это автоматически означает, что весь индекс цен в промышленности точно так же повысится. То есть надо понимать, что бюджет "Укрзализныци" 70-80 миллиардов где-то, плюс инфраструктура, связанные предприятия, то есть там оборот под сто миллиардов, и тут повышается на четверть. Еще 25 миллиардов — это просто в экономику дополнительный инфляционный мультипликативный эффект. Все понимают, что если тебе повышают тарифы, ты тоже себе это в своей себестоимости закладываешь, но я боюсь, что все это закончится в ближайшее время повышением каким-то косметическим процентов на десять-пятнадцать, иначе, я думаю, будут какие-то социальные бунты, проплаченные забастовки и так далее.

Вот как Кличко в Киеве на метро повышение тарифов делал в свое время, два или три года назад. Объяснял, что убыточное метро, а сейчас поднимаем статистику — а у нас, оказывается, метро-то прибыльное. Тот же Бальчун заявляет по "Укрзализныце", вчера он опять это повторил, что она на грани технического дефолта. Поднимаем статистику Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку — а нет, оказывается, миллиард по итогам трех кварталов и 280 миллионов, кажется, прибыль чистая. Чистая, не просто валовый доход увеличился каким-то образом. И тут они нам заявляют, что у них технический дефолт и им надо срочно поднять тарифы. Понятное дело, что у них аппетиты растут, им надо осваивать миллиарды, не зря же назначили такого эффективного топ-менеджера. Он, кстати, корни уже пустил, если посмотреть хронологию его заявлений, он все чаще заявляет, что надо сотрудничать с польскими компаниями, надо развивать сотрудничество с Европой, и все время в переговорах участвовало польское подразделение железных дорог. С ними нужен дополнительный инвестиционный договор, а понятно, что в Европе все дороже, чем у нас. И на это надо пускать какие-то деньги, где-то добывать эти деньги. Вот за счет повышения тарифов, за счет всех нас, потому что перевозки грузов это основная кровеносная система в экономике Украины.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов заявил, что убытки от пассажироперевозок должны компенсироваться из бюджета.