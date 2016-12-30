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"Укрзализныця" назначила рекордное количество поездов на праздники

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В частности, уже в продаже билеты на поезд № 295 Киев – Ужгород на 30 декабря и на 31 декабря из Ужгорода до Хмельницкого. Также открыта продажа билетов на дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 745/746 Дарница–Львов–Дарница на 31 декабря.
Поезд Укрзализныци. Архивное фото
Zdsim.com

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Государственный перевозчик "Укрзализныця" назначил ряд дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Укрзализныця
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Так, 41 дополнительный поезд будут курсировать в популярных направлениях по 233 рейсам.

"В частности, уже в продаже билеты на поезд № 295 Киев – Ужгород на 30 декабря и на 31 декабря из Ужгорода до Хмельницкого. Также открыта продажа билетов на дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 745/746 Дарница–Львов–Дарница на 31 декабря", — отмечают на официальном сайте "Укрзализныци".

С полным списком дополнительных поездов можно ознакомиться здесь.

Ранее Кабинет министров одобрил выделение компании "Укрзализныце" 16 миллиардов гривен на реализацию в 2017 году программы капитальных инвестиций.

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