Эксперт: повышение тарифов "Укрзализныци" - попытка заткнуть финансовые дыры

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. "Укрзализныця" добилась повышения грузовых тарифов в 2017 году на 26 процентов. А вот предложение по повышению пассажирских тарифов пока не согласовано.

Стоит добавить, что "Укрзализныця" в целом планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки в 2017 году на 35%. Повышать предлагается в два этапа: в первом и четвертом кварталах на 16%. Также с января 2017 года на 10% вырастет стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов поездов Интерсити+.

С чем связано такое повышение тарифов рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

"Мне так кажется, что новая польская команда не справилась с реформами и решила хоть каким-то образом заткнуть финансовые дыры в экономике "Укрзализныци". Когда приходила новая польская команда, их долго утверждали, не могли утвердить, они приносили определенный план реформ. Этот план практически если на 40% удался за этот год, это хорошо будет. "Укрзализныця" — государство в государстве. У них гигантские заложены миллиардные расходы на социальную инфраструктуру, не на экономику предприятия, а на социальную инфраструктуру", — отметил эксперт.