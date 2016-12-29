Медведь: модернизация "Укрзализныци" невозможна

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

"Укрзализныця" получит 16 миллиардов гривен на обновление подвижного состава. Решение правительства, которое решило выделить деньги на программу капитальных инвестиций, в частности, предусматривает модернизацию подвижного состава и обновление основных фондов компании.

Что именно включает в себя эта программа, и о какой модернизации идет речь, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил директор консалтинговой компании "Инвест-эксперт" Виктор Медведь.

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Что вам известно о программе капитальных инвестиций?

— Речь идет о том, что эти денежные средства пойдут на поддержание действующей инфраструктуры, которой сегодня владеет железная дорога. Речь не идет о каких-то инновационных проектах или каких-то существенных нововведениях.

Почему речь идет о сумме 16 миллиардов гривен? На что может хватить этих денег?

— Исходя из баланса "Укрзализныци", она владеет порядка 200 миллиардами активов, поэтому 16 миллиардов вроде бы это и немало. Но на фоне того, как они тратят деньги, с каким успехом и по какой стоимости реализовываются проекты, они часто очень завышены в стоимости, то это не так уже и много. Поэтому с учетом того, что многие объекты железной дороги, в частности вокзалы, подвижной состав, требуют ремонта, то я думаю, что мы не заметим особо этих денег.

Если говорить о модернизации подвижного состава, что именно она будет предусматривать?

— Модернизация — это громко сказано. Речь идет, по сути, об осуществлении ремонтных работ и санитарных аспектов, связанных с обновлением всех затертых панелей, и так далее. Существенная модернизация не может быть за эти деньги.

Будут обновляться в первую очередь пассажирские вагоны или грузовые?

— Прежде всего, пассажирские, об этом шла речь предварительно. Грузовые у нас вообще особо не ремонтируются в том виде, как они должны ремонтироваться, у нас они все устаревшие.

А что с этим можно сделать? Есть мощности в Украине для достойного ремонта вагонов?

— Проблема сейчас не так в подвижном составе, как в железнодорожной инфраструктуре. И речь идет о том, что мы очень большие трафики железнодорожные теряем, в связи с тем, что качество нашей железнодорожной колеи не соответствует потребностям. И сроки передвижения грузов достаточно низкие и т.д. Поэтому правильно говорить сейчас о том, что железная дорога должна выделить приоритеты развития, и ключевым приоритетом должна быть скорость передвижения. Поэтому начинается со строительства современной колеи, а потом уже на современную колею становятся скоростные поезда. Тогда мы можем увеличивать скорость движения до 200-300 километров в час, и соответственно из Киева в Днепр можно будет приехать за два-три часа. Вот это будет реальной реформой и реальной модернизацией. Но пока таких проектов ни на уровне Кабмина, ни на уровне Мининфраструктуры, ни на уровне железной дороги не озвучивается.

Почему тогда идет речь о модернизации подвижного состава, а не путей?

— Для информационных поводов, для введения людей в заблуждение, для имитации бурной деятельности. Потому что любая статья баланса сейчас железной дорогой озвучивается как какие-то нововведения и реформы, даже замену подушек как реформу озвучивали: перьевые — на неперьевые. Это все не существенные изменения идут, потому что существенные изменения требуют существенных капитальных инвестиций, значит, они в принципе осязаемые и контролируемые, а вот поддержание действующей инфраструктуры, на нем можно легко разворовывать денежные средства, потому что всегда можно сказать, что денег не хватает, и почему плохо — потому что не хватает финансирования. А когда строится новый проект, там все очень четко считается, и очень сложно украсть деньги.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов заявил, что убытки от пассажироперевозок должны компенсироваться из бюджета.