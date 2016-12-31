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Порошенко: "от затягивания поясов" переходим к повышению доходов украинцев

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (157)

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По словам президента Украины Петра Порошенко, есть осторожные основания считать, что самое трудное в социально-экономической сфере Украины уже позади.
Петр Порошенко
Украинское фото

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что теперь "от затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов разных слоев нашего общества".

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Сайт президента Украины
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Об этом глава государства заявил во время сегодняшней рабочей поездки в Донецкую область, сообщает президентская пресс-служба. 

"Есть осторожные основания считать, что самое трудное в социально-экономической сфере – наконец уже позади", — сказал Порошенко.

"Сейчас, когда минимальная заработная плата составляет 3200 грн уже с 1 января – это точно намного лучше, чем 1450 грн, которые выплачивались в ноябре, и 1600 грн, которые выплачивались в декабре. С нового года повышаем зарплату учителям и врачам. В 2017 году будут выделены беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог. Продолжается децентрализация, перераспределение ресурсов в пользу местных общин", — сказал президент.

Ранее глава миссии МВФ в Киеве Рон ван Руден заявил, что даже при темпах экономического роста до 4-5 процентов в год Украине "понадобится целое поколение", чтобы догнать соседей в Центральной и Восточной Европе.

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