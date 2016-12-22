Дымов: поднять зарплату депутатам можно, но после отмены неприкосновенности

SERGEI SUPINSKY / AFP

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада Украины рассмотрит повышение заработной платы народным депутатам. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Проект постановления о финансовом обеспечении деятельности ВР вынесен на рассмотрение в первом чтении. С докладом выступит первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы Рады Павел Пинзеник. РИА Новости Украина Евгений Котенко Ночной распил. Депутатов поставили на растяжку - Каплин

Насколько актуален вопрос повышения зарплат нардепам, прокомментировал прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи проголосують народні депутати за постанову, чи підвищать собі заробітну плату?

— Я думаю, що можуть підняти, але потім, враховуючи знов осуд громадськості, можуть знову відмінити, як це було влітку. Наші депутати не демонструють певною мірою відповідальності за ухвалення рішень, тому важко прогнозувати поведінку людей, які не залежать від цієї заробітної плати. Тому там будуть інші фактори, політичні, популізм, інше, вони, скоріше, будуть на порядку денному більше, аніж цей сам законопроект. Те, що він не релевантний ані потребам, ані вимогам суспільства, це однозначно. Там, наприклад, є 4900 гривень закладено на міжміські розмови. Тобто це стара стаття, очевидно, яка просто кочує, оскільки всі депутати давно користуються мобільним зв'язком, а не укртелекомівськими міжміськими розмовами. А те, що він не релевантний вимогам суспільства, я вже сказав. Депутати витрачали мільярди грошей на свої передвиборчі кампанії, вони показали нам свої статки, і вони задекларували всі ці маєтки. І я думаю, що насправді давно вже відірвані від потреб нас з вами, українських громадян. І порядок денний це тільки підтверджує.

Що підштовхнуло депутатів включити питання підвищення заробітної плати до порядку денного?

— По-перше, не всі 450 народних депутатів не залежать від цього. Є люди, які дійсно працюють на заробітну плату. Насправді, є такі люди, їх небагато. Але це та нова закваска, яка має демонструвати нову політичну поведінку. І цим людям, дійсно, складно виконувати свої обов'язки народних депутатів, маючи заробітну плату. А ті люди, які не залежать, вони сміються, що нащо ти сюди обирався тоді. Такі люди є. Це люди, які були в списках, якими прикривалися деякі депутати, вірніше партії політичні, олігархи, яких набирали, щоби демонструвати, що в нас є такі чесні люди. Вони є, і треба про них думати. Але вони також замарені людськими осудом, і вони також сьогодні є під прицілом нашої з вами критики, тому що всі вони однакові, вони стосується в тому числі і їх. Тому цьому парламенту треба було б насправді ухвалити справді гідну заробітну плату, але разом зі зняттям недоторканності. Тому насправді вони мають ухвалити дійсно гідну заробітну плату, зняти недоторканність і, скажімо так, започаткувати нові правила гри, в тому числі політичної гри. Тому що насправді 26 тисяч, незважаючи на наш з вами гнів і осуд, насправді це не та заробітна плата, яка має бути у гідної, професійної, компетентної людини, яку ми обираємо в представницький орган влади. Тому вони мають започаткувати ці правила. Але народні депутати, які зараз знаходяться в українському парламенті, насправді зовсім іншими критеріями послуговуються в своїй діяльності.

Згідно з даними руху "Чесно", всього 13 депутатів нинішнього скликання за весь час роботи в парламенті відвідали всі засідання ВР. Що ви скажете про прогули, про кнопкодавство?

— Люди, які ходять на роботу і справді не прогулюють, вони і мають отримувати заробітну плату, це є непрямим підтвердженням того, що ці люди насправді залежать від своєї професійної діяльності в українському парламенті. Тому я думаю, що ці люди як раз є тими, які відповідально ставляться до своїх обов'язків. Що стосується того, що депутати не залежать від заробітної плати, воно і показує, що, наприклад, всі потуги спікера парламенту Парубія карати гривнею тих, хто прогулює, вони ж також смішні. Ми побачили, що вони майже всі мільйонери, мультимільйонери, і в цей час вони, очевидно, добудовують свої чергові фазенди. Тому, я думаю, що і кнопкодавство, і прогули також є моментами цієї комплексної проблеми, яка є в нас сьогодні із законодавчим представницьким органом влади. Я думаю, те, що раніше вони вдягали футболки і хапали за руку тих, хто кнопкодавить, зараз це виходить з фокусу суспільної уваги. Прогули також показують, що депутати не ставляться до цих обов'язків так, як ставиться до них все українське суспільство. Мене, пам'ятаю, за дві хвилини запізнення карали премією, коли працював у Миколаєві на заводі. І так працює переважна більшість українських громадян. Депутати просто нехтують своїми обов'язками, тому що, очевидно, не тим вони займаються, і ми тільки бачимо насправді, декларації, що вони займаються зовсім іншими питаннями.

Парламент розглянув питання перебування Надії Савченко в складі делегації в ПАРЄ. Наскільки це зараз необхідно?

— Те, що Надія Савченко політичною поведінкою демонструє, що вона формує свою, відмінну від відповідальної політику, показує, що вона безвідповідально ставиться до своїх обов'язків, зокрема на міжнародній арені. Тому депутати, які ставлять це питання в порядок денний, в принципі, показують, що вона не тільки біла ворона, відмінна від них, і вона хоче отримати безпосередньо популярність від людей, на що вона, власне, і ставить, або ті, хто за нею стоять. Тому, насправді, екстраполюючи цю поведінку на, скажімо, поважні структури, якими є Рада Європи, ПАРЄ, інші міждержавні, міжнародні майданчики, Надії Савченко треба або повчитися відповідальності, або не підставляти всю українську політику. Тому, я думаю, що все ж таки, Надія Савченко має бути усунута з цих майданчиків, не дивлячись на те, що це призведе до скандалу. Це складне політичне рішення, але треба його ухвалювати.

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