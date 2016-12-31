Хозяйке на заметку: икра минтая из манной крупы и подарки под елку

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Кризисные рецепты

В преддверии Новогодних праздников украинцы все чаще стали обмениваться "кризисными" рецептами блюд – котлетами из геркулеса и "икрой минтая" из манной крупы, окрашенной томатным соком. Это и не удивительно, поскольку продукты в Украине за год значительно прибавили в цене. В 2016 году цены на продукты выросли более чем на 30%. Больше всего подорожали яйца (на 34%), сливочное масло (на 32%), молоко (на 22%), творог (на 16%), масло подсолнечное (на 11%). Больше всего на рынке подорожали кондитерские изделия. В частности, "Киевский торт", который в прошлом году стоил 124 грн, теперь стоит 230 грн.

Исключением стали только овощи так называемого "борщевого набора", которые подешевели за год в два раза. Так что украинцам, привыкшим встречать Новый год изобилием на столе, можно вполне его обеспечить, если праздничное меню будет исключительно вегетарианским.

"В 2016 году салат "Оливье" будет на 31% дороже, чем в прошлом году. Хотя 2015 год тоже не был легким, потому что в сравнении с 2014 годом стоимость "Оливье" выросла на 35%", — говорит эксперт в сфере аграрного бизнеса Денис Марчук.

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По оценке экспертов, в этом году украинцам придется выложить около 2 тысяч гривен, чтобы накрыть стол без всяческих гурманских излишеств, только мясные блюда, обычные салаты, алкоголь, сладости и холодец, что на 600 гривен больше, чем в прошлом году.

"Традиционный салат "Оливье" и "Шуба", в состав которых входят овощи, на столе у нас будут, и это уже является позитивной новостью, поскольку, раз мы купили в прошлом году в два раза дешевле эти продукты, то в этом году мы обязательно их купим. Единственный ингредиент, который не очень доступен украинскому потребителю – это сельдь для приготовления той же "Шубы". Цена на сельдь постоянно растет, и на сегодня можно говорить, что для украинцев рыба является практически недоступной: если в 2013 году украинцы потребляли около 15 кг рыбы, то в 2015 – 8,6 кг. И если селедку мы еще купим на этот Новый Год, то абсолютно очевидно, что красная рыба, икра и шпроты – недоступный деликатес для украинцев, хотя они и были составляющими наших новогодних и рождественских столов", — констатирует эксперт продовольственных рынков, доцент кафедры биржевой деятельности НУБиП Любовь Панкратова.

Радовать полезным

Хочется надеяться, что украинцы запасли денег, и на праздничном столе будет не только винегрет, но и традиционные холодец и буженина. Но значительную часть расходов в этом году составят и подарки на праздники.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками компании Prom.ua по заказу издания "Сегодня", средний чек подарка прибавил от 100 до 800 гривен.

Украинцы становятся более прагматичными и отказываются тратить деньги на забавные бесполезные подарки. В эти праздники наши сограждане собираются дарить близким книги, посуду или аксессуары для рукоделия, то есть недорогие (200—300 грн) товары.

Из дорогих подарков лидирует бытовая техника, несмотря на то, что она выросла в цене в два раза. Щедрость украинцев при подготовке подарков проявляется также в покупках мобилок или смартфонов, где средний чек составляет 2400 грн. Также наши сограждане готовы выложить около 700 грн на ювелирку.

Спровоцировал кризис рост спроса на такие подарки, как косметика и парфюмерия: популярность этих товаров к Новому году возрастает приблизительно на треть, да и средний чек не особо обременителен — он составляет 500 грн. В преддверии новогодних праздников активно покупают онлайн и игрушки, поскольку это традиционный подарок ребенку, а средний чек в 530 грн по карману украинцам.

А вот интерес к так называемым оригинальным подаркам (магическим шарам, алкогольным шлемам и т.д.) украинцы помалу утрачивают: как отмечают в интернете, эти подарки были популярны пару лет назад, на волне "новенького и интересного". Сейчас их иногда покупают, но в целом тренд на смешные, но бесполезные сувениры остался позади — в тренде полезные подарки.